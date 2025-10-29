Προνομιακή μεταχείριση για τον Σαρκοζί στη φυλακή: Ο μόνος κρατούμενος που δέχεται τέσσερις επισκέψεις την εβδομάδα

Προνομιακή μεταχείριση λαμβάνει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος ξεκίνησε πενταετή ποινή φυλάκισης στις 21 Οκτωβρίου στο σωφρονιστικό ίδρυμα Λα Σαντέ (La Santé) του Παρισιού αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας του 2007 με παράνομα κεφάλαια από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Όπως αποκάλυψε σήμερα (28|10) το RTL Info ο 70χρονος 23ος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας απολαμβάνει προνόμια στη φυλακή που δεν απολαμβάνουν οι υπόλοιποι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το RTL Info, το μεγαλύτερο προνόμιο του έγκλειστου Σαρκοζί είναι πως μπορεί να δέχεται τέσσερις επισκέψεις την εβδομάδα από μέλη της οικογένειάς του στη φυλακή ενώ η σχετική νομοθεσία επιτρέπει στους κρατούμενους επισκέψεις συγγενών μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.

Επίσης, το επισκεπτήριο του πρώην ενοίκου του Ελιζέ από τους συγγενείς του διαρκεί πολύ περισσότερο από τα 45 λεπτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η προνομιακή μεταχείριση του Σαρκοζί οφείλεται στην ιδιότητα του ως πρώην προέδρου της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, εξαιτίας της οποίας απολαμβάνει επίσης την προστασία δύο ένοπλων αστυνομικών, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά 12 ώρες, ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πρώην προέδρου.

Ο Σαρκοζί για λόγους ασφαλείας βρίσκεται στην απομόνωση και δεν έχει επαφές με τους άλλους κρατούμενους όμως τρώει το ίδιο φαγητό με τους συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι δικηγόροι του την περασμένη εβδομάδα.

Αυτό που ανησυχεί τον Σαρκοζί μέσα στη φυλακή είναι η ασφάλειά του αφού τη δεύτερη μέρα της κράτησής του βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πρώην πρόεδρο να δέχεται φραστικές απειλές κατά την άφιξή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Τέσσερα κελιά για τον Σαρκοζί

Από τα δεκαπέντε κελιά που βρίσκονται στην απομόνωση τέσσερα έχουν διατεθεί για τον Σαρκοζί. Αυτό στο οποίο κρατείται, ένα για τους αστυνομικούς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά του ενώ δύο κελιά που βρίσκονται δίπλα στο δικό του παραμένουν κενά.

Την περασμένη εβδομάδα η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, τον επισκέφθηκε τέσσερις φορές και μάλιστα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου ενώ κάθε φορά στον χώρο του επισκεπτηρίου την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας συνοδεύει μέλος της διοίκησης του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Journal du dimanche (JDD) το απόγευμα της Δευτέρας μετέβησαν τη φυλακή Λα Σαντέ για να επισκεφθούν τον Σαρκοζί δύο βουλευτές του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France insoumise), η Ντανιέλ Ομπονό και ο Ουγκό Μπερναλισί.

Όμως, το αίτημά τους απορρίφθηκε καθώς ο νόμος επιτρέπει στους βουλευτές να επισκέπτονται σωφρονιστικά ιδρύματα αλλά όχι κρατούμενους.

Οι συνήγοροι του Σαρκοζί, Κριστόφ Ανγκράν και Ζαν Μισέλ Νταρουά, τον επισκέπτονται καθημερινά στη φυλακή ενώ έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί εντός του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο πρώην ένοικος του Ελιζέ είναι πιθανό να έχει αποφυλακιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

