Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα εν μέσω εκεχειρίας – Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, λένε οι ΗΠΑ και απειλούν τη Χαμάς με αφανισμό

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που εξαπολύθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «απάντηση» σε επίθεση κατά στρατιωτών της, ενώ η Χαμάς αρνείται ότι ενεπλάκη στο περιστατικό.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας, με στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, «υποδομές της Χαμάς». Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί από τους νεκρούς ήταν άμαχοι, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τη συνοικία Σάμπρα στην Πόλη της Γάζας, τον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρεΐζ στο κέντρο, καθώς και στόχους στη Χαν Γιούνις, στα νότια. Οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα μέσα από τα ερείπια, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «οι επιθέσεις είναι ισχυρή απάντηση σε τρομοκρατική ενέργεια που προκάλεσε απώλειες σε ισραηλινούς στρατιώτες». Η Χαμάς, από την πλευρά της, αρνείται κάθε ευθύνη για το περιστατικό που επικαλέστηκε η ισραηλινή κυβέρνηση και κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι παραβιάζει την εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Νωρίτερα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε δήλωσει ότι η εκεχειρία «παραμένει σε ισχύ» και κάλεσε «όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση». Παράλληλα, ο ΟΗΕ προειδοποίησε για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, όπου οι ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. «Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια είναι απελπιστική», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Την ίδια ώρα, οικογένειες στη Γάζα προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα σώματα των θυμάτων που παραδίδονται από το Ισραήλ. Πολλά βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα τεστ DNA, σε συνθήκες πλήρους κατάρρευσης των υγειονομικών υποδομών.

Οι τελευταίες επιθέσεις αναζωπυρώνουν τον φόβο νέου γύρου συγκρούσεων, σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να διατηρήσει τις εύθραυστες γραμμές επικοινωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, η ένταση στο έδαφος δείχνει να κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς οι άμαχοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα.

«Θα απαντήσουμε στη Χαμάς», προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

«Τηρούμε τους όρους της συμφωνίας» απαντά η Χαμάς

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό», όπως είπε στο Reuters.

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

«Λάβε σκληρά μέτρα» προτρέπουν τον Νετανιάχου Σμότριτς και Γκβιρ

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, αντέδρασε σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν την ταυτότητα των πιο πρόσφατων λειψάνων που παρέδωσε η Χαμάς, λέγοντας ότι η οργάνωση «συνεχίζει να παίζει παιχνίδια» και πρέπει να εξοντωθεί.

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον να “απαιτήσουμε τίμημα από τη Χαμάς” για τις παραβιάσεις», έγραψε ο Μπεν-Γβίρ σε ανάρτηση στο X. «Πρέπει να της αφαιρέσουμε την ίδια της την ύπαρξη και να την καταστρέψουμε ολοσχερώς».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, αρκετή διστακτικότητα — δώστε την εντολή!» προέτρεψε.

Πράσινο φως από την Ουάσιγκτον

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί “πολύ στενά” την επιστροφή των σορών ομήρων από τη Χαμάς κατά τις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων.

