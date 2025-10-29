Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Νόρμαν Γκριμ και τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη του

Ένας 65χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τoν βιασμό και τη δολοφονία μιας γειτόνισσάς του το 1998, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Νόρμαν Γκριμ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη σεξουαλική επίθεση και τη δολοφονία της 41χρονης δικηγόρου Σίνθια Κάμπελ τον Ιούλιο του 1998, την οποία είχε προσκαλέσει στο σπίτι του για καφέ.

Florida just executed Normal Grim for the 1998 rape and murder of Cynthia Campbell.https://t.co/asDtt3Pcy6



He waived his appeals. A public defender once told me this was common on death row, and called it "state-assisted suicide"https://t.co/wcKKEFE3qb — Maurice Chammah🍹🎻 (@MauriceChammah) October 28, 2025

Μετά το φονικό, πέταξε το πτώμα στα νερά του κόλπου της Πενσακόλα, όπου το εντόπισε αργότερα ένας ψαράς.

STATEMENT ON THE EXECUTION OF NORMAN MEARLE GRIM, Jr.



Tonight, we the people of the State of Florida executed our fifth veteran this year, Norman Mearle Grim, Jr., who served in the United States Navy for four years.



Norman was a man who chose to die tonight. He was also a man… pic.twitter.com/5jzhydDpLK October 28, 2025

Ο Γκριμ εγκατέλειψε την Φλόριντα, αλλά συνελήφθη ύστερα από τετραήμερο ανθρωποκυνηγητό στην Οκλαχόμα, στο σπίτι συγγενικού προσώπου.

Ο Grim είχε καταδικαστεί για διάφορα βίαια εγκλήματα τη δεκαετία του 1980 και ήταν σε αναστολή κατά τη στιγμή του εγκλήματος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Campbell είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία συνάδουν με χτυπήματα από σφυρί, καθώς και 11 μαχαιριές στο στήθος. Η αυτοψία αποκάλυψε ότι επτά από τις μαχαιριές είχαν διαπεράσει την καρδιά της.

Τα στοιχεία

Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του DNA, συνέδεσαν τον Γκριμ με τη δολοφονία της.

Τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης και πολλοί μάρτυρες έδειξαν τον Γκριμ κοντά στη γέφυρα ψαρέματος του κόλπου εκείνο το απόγευμα.

Ένα κομμάτι πράσινου χαλιού που βρέθηκε μαζί με το πτώμα της ταίριαζε με το χαλί που υπήρχε στο σπίτι του Grim, και η πρώην σύζυγός του αναγνώρισε τα σεντόνια που είχαν χρησιμοποιηθεί για να τυλιχτεί το πτώμα.

Ένας ντετέκτιβ έψαξε το σπίτι του Grim και βρήκε αίμα στο σπίτι και τα ματωμένα αποτυπώματα του Grim σε ένα κουτί σκουπιδιών. Έξω, βρέθηκαν πολλά άλλα αιματοβαμμένα αντικείμενα.

Ο Grim συνελήφθη στην Οκλαχόμα λίγες μέρες αργότερα φορώντας τζιν σορτς με το αίμα της Campbell πάνω τους, και βρέθηκε μια κηλίδα αίματος στο αυτοκίνητό του. Όλες οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του ταίριαζαν επίσης με αυτές της Campbell.

Η δίκη

Στη δίκη ο Grim αρνήθηκε να αφήσει τους δικηγόρους του να παρουσιάσουν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.

Η επιτροπή ενόρκων αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή της θανατικής ποινής.

Ο Grim είχε διάφορες ψυχολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Ωστόσο, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για τα περισσότερα από τα προβλήματά του και κρίθηκε υγιής κατά τη διάρκεια του φόνου.

Οι δικηγόροι παρουσίασαν μερικά άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και θεωρούνταν καλός υπάλληλος, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Η εκτέλεση

Αφού υπογραφεί το ένταλμα θανάτου και οριστεί η ημερομηνία εκτέλεσης, οι κρατούμενοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία να ασκήσουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Grim παραιτήθηκε από κάθε έφεση.

Την Τρίτη, ο Grim ξύπνησε στις 6 το πρωί και αργότερα έφαγε τηγανητά χοιρινά παϊδάκια και πουρέ πατάτας με σοκολατούχο μιλκσέικ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Σωφρονισμού Ted Veerman. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο Grim δεν είχε επισκέπτες και δεν συναντήθηκε με πνευματικό σύμβουλο καθώς πλησίαζε η ώρα της εκτέλεσης.

Norman Mearle Grim Jr. has been executed in Florida, he died at 6:15 P.M, justice is now served to:



Cynthia Campbell



This is the 15th execution in the state this year, highest since 1912 pic.twitter.com/4uD66Fw8e2 — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) October 28, 2025

Η κουρτίνα της αίθουσας εκτελέσεων σηκώθηκε ακριβώς την προγραμματισμένη ώρα της εκτέλεσης, στις 6 μ.μ. Ο Grim ήταν ήδη δεμένος σε ένα τραπέζι με το χέρι του τεντωμένο και με ενδοφλέβια ένεση. Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να κάνει μια τελευταία δήλωση, απάντησε: «Όχι, κύριε».

ΗΠΑ και θανατική ποινή

Η εκτέλεση του Γκριμ – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 15η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους.

Από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επανέφερε τη θανατική ποινή το 1976, ο υψηλότερος προηγούμενος ετήσιος αριθμός εκτελέσεων στη Φλόριντα ήταν οκτώ το 2014. Η Φλόριντα έχει εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία φέτος, ακολουθούμενη από το Τέξας και την Αλαμπάμα με πέντε εκτελέσεις η καθεμία.

Δύο ακόμη εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα στη Φλόριντα.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 41 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 34 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

