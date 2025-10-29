Τζαμάικα: Με ανέμους 300 χλμ ο φονικός τυφώνας Melissa – Ισοπεδώνει περιοχές, κατευθύνεται στην Κούβα (Photos/Video)

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Melissa από τη Τζαμάικα, καθώς ο ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 5 προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι άνεμοι έφτασαν τα 295 χλμ/ώρα (185 μίλια/ώρα) στην Τζαμάικα με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα, να ξηλωθούν στέγες και να σημειωθούν κατολισθήσεις. Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ πλέον ο τυφώνας κατευθύνεται προς την Κούβα.

Μέχρι στιγμής 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καραϊβική από τον τυφώνα, τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Αν και υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, η «Μελίσσα» έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στα νησιά της Καραϊβικής.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τόνισε ότι «καμία υποδομή στην περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Τζαμάικα προειδοποίησε ότι, καθώς ο τυφώνας μετακινείται βορειοανατολικά, θα προκαλέσει ισχυρές θαλάσσιες πλημμύρες και στην βόρεια Τζαμάικα, ενώ το μάτι του τυφώνα κατευθύνεται προς την Κούβα, όπου αναμένεται να πλήξει την ξηρά σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι επιστήμονες τόνισαν ότι η πίεση στο κέντρο του τυφώνα, 892 mb, και οι άνεμοι των 185 mph ισοδυναμούν με τα ισχυρότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ κατά την προσέγγιση ξηράς στον Ατλαντικό, ισοφαρίζοντας τον Τυφώνα της Εργατικής Ημέρας του 1935 στη Φλόριντα και τον Τυφώνα Ντόριαν το 2019.

Τουλάχιστον τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία πλημμύρησαν. Πολλοί κάτοικοι που δεν κατάφεραν να ασφαλίσουν τα σπίτια τους κατέφυγαν σε καταφύγια.

Στην Κούβα, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να μην υποτιμήσει τη δύναμη του τυφώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ισχυρότερο που πλήττει ποτέ τη χώρα».

Στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, εκατοντάδες πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο, ενώ οι αρχές εκκένωσαν πάνω από 200.000 ανθρώπους σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

Ο τυφώνας Μέλισσα συνεχίζει να κινείται προς την Κούβα, φέρνοντας καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και καταστροφικές πλημμύρες, ενώ οι αρχές της Καραϊβικής και της Κούβας παραμένουν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας.

