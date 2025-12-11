search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 21:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.12.2025 19:26

Στουρνάρας για εκλογή Πιερρακάκη: Αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή

11.12.2025 19:26
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

