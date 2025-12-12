search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 13:39
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.12.2025 11:49

Προσοχή στις προεδρίες…

12.12.2025 11:49
Επειδή κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν, καλό είναι να υπάρξουν κάποιες διευκρινίσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από χθες – και είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο τη χώρα – είναι πρόεδρος του Eurogroup, δηλαδή του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της Ζώνης του ευρώ.

Δεν εξελέγη ούτε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ούτε πρόεδρος του ECOFIN, ούτε πρόεδρος κάπου αλλού, αλλά μόνο του Eurogroup.

Φερ’ ειπείν, πρόεδρος του ECOFIN, το οποίο είναι το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών των 27 χωρών-μελών της ΕΕ, είναι ο/η εκάστοτε ΥΠΟΙΚ της χώρας που έχει την εξαμηνιαία προεδρία της Ένωσης – τώρα προεδρεύει η Δανή υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Στέφανι Λόζε.

Το λέμε για να μη μπερδευόμαστε…

