ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

12.01.2026 09:30

Η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Μια Απειλή για την Ελληνική Ύπαιθρο;

12.01.2026 09:30
tameio-agrotes-1-768×512-1

Η πολυαναμενόμενη – και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη – εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου.

Στόχος είναι η μείωση των δασμών σε βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, δημιουργώντας μια αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών. Ωστόσο, για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, η συμφωνία αυτή μοιάζει περισσότερο με “δούρειο ίππο”.

Το Χάσμα του Ανταγωνισμού

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ίδια η εμπορική συναλλαγή, αλλά η ασυμμετρία των όρων παραγωγής. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεσμεύονται από τα αυστηρά πρότυπα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που περιλαμβάνουν υψηλούς περιβαλλοντικούς ελέγχους, αυστηρούς κανόνες για την ευζωία των ζώων και περιορισμούς στη χρήση φυτοφαρμάκων.

Αντίθετα, στις χώρες της Mercosur, το κόστος παραγωγής παραμένει χαμηλό λόγω:

  • Εκτατικών καλλιεργειών σε τεράστιες εκτάσεις γης.
  • Χρήσης χημικών ουσιών που έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες.
  • Χαμηλότερου εργατικού κόστους και λιγότερων περιβαλλοντικών περιορισμών.

Επιπτώσεις στους Βασικούς Κλάδους της Ελλάδας

  1. Ζωική Παραγωγή και Κρέας:
    Η Ελλάδα διαθέτει μια κτηνοτροφία βασισμένη κυρίως σε μικρομεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Η εισροή φθηνού βοείου κρέατος από τη Βραζιλία και την Αργεντινή θα πιέσει τις τιμές σε επίπεδα που καθιστούν την ελληνική παραγωγή ασύμφορη. Η ελληνική κτηνοτροφία, ήδη επιβαρυμένη από το κόστος της ενέργειας και των ζωοτροφών, κινδυνεύει με συρρίκνωση.
  2. Δημητριακά:
    Η μαζική εισαγωγή καλαμποκιού και σόγιας από τη Λατινική Αμερική θα πλήξει τους Έλληνες καλλιεργητές ψυχανθών και δημητριακών. Χωρίς την προστασία των δασμών, τα εγχώρια προϊόντα θα βρεθούν εκτός ραφιού, καθώς οι βιομηχανίες τροφίμων θα στραφούν στις φθηνότερες εισαγωγές.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίες οι Ρήτρες Κατοπτρισμού, διότι αν τα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους (mirror clauses) με τα ευρωπαϊκά, τότε μιλάμε για αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου. Για την Ελλάδα, η συμφωνία Mercosur απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση με γνώμονα την προστασία του μοντέλου της “ποιοτικής γεωργίας” έναντι της “ποσοτικής βιομηχανοποίησης”.

