Η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Μια Απειλή για την Ελληνική Ύπαιθρο;

Η πολυαναμενόμενη – και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη – εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου.
Στόχος είναι η μείωση των δασμών σε βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, δημιουργώντας μια αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών. Ωστόσο, για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, η συμφωνία αυτή μοιάζει περισσότερο με “δούρειο ίππο”.
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ίδια η εμπορική συναλλαγή, αλλά η ασυμμετρία των όρων παραγωγής. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεσμεύονται από τα αυστηρά πρότυπα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που περιλαμβάνουν υψηλούς περιβαλλοντικούς ελέγχους, αυστηρούς κανόνες για την ευζωία των ζώων και περιορισμούς στη χρήση φυτοφαρμάκων.
Αντίθετα, στις χώρες της Mercosur, το κόστος παραγωγής παραμένει χαμηλό λόγω:
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίες οι Ρήτρες Κατοπτρισμού, διότι αν τα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους (mirror clauses) με τα ευρωπαϊκά, τότε μιλάμε για αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου. Για την Ελλάδα, η συμφωνία Mercosur απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση με γνώμονα την προστασία του μοντέλου της “ποιοτικής γεωργίας” έναντι της “ποσοτικής βιομηχανοποίησης”.
