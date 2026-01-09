ΚΚΕ: Καταγγέλλει συνενοχή Μητσοτάκη στο έγκλημα Τραμπ κατά Βενεζουέλας και προειδοποιεί για τους κινδύνους

Το αγροτικό παραμένει στην κορυφή της ατζέντας του ΚΚΕ, ωστόσο σε πρώτο πλάνο τις τελευταίες μέρες είναι οι διεθνείς εξελίξεις, δηλαδή η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και οι αντανακλάσεις της στο διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Από τις απειλές σε επόμενους «στόχους», μεταξύ αυτών και η Κούβα στην οποία το ΚΚΕ συμπαρίσταται, έως τις επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική μετά τη δήλωση Μητσοτάκη, την οποία καταδίκασε η πλειονότητα της αντιπολίτευσης.

Το ΚΚΕ εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας διαμηνύοντας ότι αυτός έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις εξελίξεις στη χώρα του, ενώ οργάνωσε άμεσα και τις πρώτες κινηματικές αντιδράσεις με συγκέντρωση διαμαρτυρίας του κόμματος και της νεολαίας, την Κυριακή, έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Ο Περισσός σχολιάζει τις εξελίξεις ως όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, καθώς μιλά για απροσχημάτιστη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση με στόχο την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα. Πραγματικό στόχος της διοίκησης Τραμπ είναι «να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο» αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Τονίζοντας επιπλέον πως «το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας το ΚΚΕ κατήγγειλε την ελληνική κυβέρνηση για υποκρισία και συνενοχή και σημείωσε πως «αυτοί που υποτίθεται ότι κόπτονται για το “διεθνές δίκαιο” δεν έχουν βγάλει άχνα για την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ανεξάρτητο κράτος, τη σύλληψη του νόμιμου Προέδρου της χώρας και την αδιανόητη εξαγγελία για την επιβολή αμερικανικής διοίκησης στη Βενεζουέλα». Υπογράμμισε δε το προβληματικό της υποστήριξης ενός τέτοιου εγκλήματος που στρέφεται κατά της εθνικής κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, από μια χώρα όπως η Ελλάδα, που αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ακόμη πιο έντονα ήταν τα πυρά για τη δήλωση Μητσοτάκη «δεν είναι η ώρα να εξετάσουμε τη νομιμότητα», καθώς το ΚΚΕ έκανε λόγο για «κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική δήλωση». Μεταξύ άλλων, το ΚΚΕ επισήμανε τους κινδύνους για τα καθ’ ημάς. Η δήλωση αυτή, ανέφερε, «κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμη του κουρελιασμένου “διεθνούς δικαίου”, στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται» ο Μητσοτάκης, και «νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή».

Κατά το ΚΚΕ, «σύμφωνα με τη λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της Ε.Ε. και χωρών – μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντά της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής».

Τέλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση Μητσοτάκη είπε ουσιαστικά «άλλο Βενεζουέλα, άλλο Ουκρανία και Κύπρος», το ΚΚΕ έκανε λόγο για γελοιότητες, και προειδοποίησε πως «αυτή η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του “ζωτικού χώρου” είναι βασικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας και αυξάνει τους κινδύνους μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης».

