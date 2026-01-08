ΣΥΡΙΖΑ: Αντιμέτωπος με «φυγόκεντρες» προς Τσίπρα και Καρυστιανού – Πώς έφτασε ο Φάμελλος στη διαγραφή Φαραντούρη

Οι ευρείες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως θα αποτελέσουν το πολιτικό στίγμα του νέου έτους και μια πρώτη γεύση δόθηκε, νωρίς, με τη χθεσινή διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω Καρυστιανού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό αντιμετωπίζει θέμα φυγόκεντρων τάσεων προς την πλευρά Τσίπρα, όπως έχουν δείξει κατά καιρούς δηλώσεις βουλευτών του ή κομματικών στελεχών, κορυφαίων και μεσαίων (από αυτά τα τελευταία κάποια πρωταγωνιστούν και στις προσπάθειες να αναδυθούν πυρήνες «αυτοοργάνωσης» του κόμματος Τσίπρα).

Η διαγραφή Φαραντούρη με το «καλημέρα» του 2026 ενισχύει επικοινωνιακά τις εντυπώσεις για φαινόμενα «αποδρομής».

Είναι ωστόσο με ερωτηματικό αν πραγματικά υπάρχουν φυγόκεντρες και προς Καρυστιανού ή αν η περίπτωση Φαραντούρη είναι μεμονωμένη, χωρίς να συνεπάγεται απώλειες στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κυρίως «τσιπρική». Υπήρξαν κάποια σενάρια σχετικά με την ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά, ότι δηλαδή και εκείνη προσανατολίζεται σε έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία προς το παρόν διέψευσε μέσω του γραφείου της επισημαίνοντας στην ιστοσελίδα nonpapers πως «δεν απαντά σε fake news» και «συνεχίζει τη δουλειά της ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.».

Το χρονικό της διαγραφής Φαραντούρη

Ο πρώην πλέον ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητος εδώ και καιρό λειτουργούσε ως τέτοιος (ανεξάρτητος δηλαδή), αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύνδεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του οποίου δεν βρισκόταν σε «αρμονική» σχέση και ήδη πριν από το συνέδριο του περασμένου Ιουνίου έδινε σήματα «αυτονόμησης». Τα σήματα αυτά στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν μέχρι και την εκδήλωση με την Καρυστιανού λίγο πριν από τις γιορτές, που έδωσε το πλέον ισχυρό σήμα ότι «κάτι παίζει», τροφοδοτώντας πληθώρα δημοσιευμάτων ότι ετοιμάζεται να προσχωρήσει στο κόμμα της.

Οι εξελίξεις χθες το πρωί ήταν ραγδαίες: μετά το τηλεφώνημα Φάμελλου σε Φαραντούρη το βράδυ της Τρίτης ακολούθησε, το πρωί της Τετάρτης, η διάψευση των κατ’ ιδίαν διαβεβαιώσεων Φαραντούρη πως θα έκανε δημόσια μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι «είναι ΣΥΡΙΖΑ». Οι χθεσινές του δηλώσεις ουσιαστικά έστελναν το μήνυμα ότι «μένει μέχρι να φύγει», και άρα δεν δεσμεύεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως διεμήνυαν χθες από την Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι του απαιτούν οι ευρωβουλευτές του κόμματος να λειτουργούν «χωρίς κρυφά χαρτιά, χωρίς κρυφές ατζέντες και χωρίς προϋποθέσεις» και προφανώς «να βελτιώνουν τη δράση και την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ παντού, χωρίς να εκμεταλλεύονται την ψήφο των ψηφοφόρων του για να πάνε σε άλλα κόμματα» (εκ των πραγμάτων, αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση). Στον βαθμό που ο Νικόλας Φαραντούρης δεν φάνηκε να δεσμεύεται σε αυτό το πλαίσιο αρχών, λένε από την Κουμουνδούρου, ήταν μονόδρομος η αποπομπή του από την ευρωομάδα και το αίτημα να επιστρέψει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος, σε παλιότερη συνέντευξή του στο topontiki.gr (26.8.2024) είχε δηλώσει ότι «οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ» προσθέτοντας όμως στη συνέχεια πως «από κει και πέρα τόσο οι βουλευτές Επικρατείας όσο και οι βουλευτές περιφερειών, είτε εκλέγονται με σταυρό, είτε με λίστα» εκλέγονται «με ελεύθερη εντολή και δεσμεύονται μόνο από τη συνείδησή τους και το Σύνταγμα». Χθες, φάνηκε να μένει στο δεύτερο σκέλος αυτής της δήλωσης, διαμηνύοντας ότι δεν θα επιστρέψει την έδρα.

Άλλο Καρυστιανού, άλλο Τσίπρας

Στο μεταξύ, το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι αν οι αποφασιστικές κινήσεις Φάμελλου για διαγραφή Φαραντούρη, προκειμένου να μη σέρνεται το θέμα εκθέτοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν και όσους κάνουν δηλώσεις… υπέρ το δέον φιλικές προς το κόμμα Τσίπρα ενώ είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου φαίνεται να αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτές τις περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας τα όσα διαφοροποιούν την περίπτωση Φαραντούρη. Όπως εξηγεί στέλεχος της Κουμουνδούρου, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έβαλε πλώρη για ένα άλλο κόμμα, αλλά για ένα κόμμα του οποίου η πιθανή ηγέτις διακηρύσσει ότι δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο με το «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά», και επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα στο οποίο η Μαρία Καρυστιανού επιτέθηκε στη συνέντευξή της (Kontra channel), μιλώντας για το «τρίτο, χειρότερο μνημόνιο» και για τον Τσίπρα που έδωσε την ελπίδα και μετά την πήρε πίσω.

Για την περίπτωση βουλευτών που «λοξοκοιτούν» προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεν πολυκρύβουν ότι αγωνιούν για το «προσκλητήριο», φαίνεται να υπάρχει ανοχή από τη μεριά της Κουμουνδούρου. Καταρχάς, υπό την έννοια ότι με απόφασή της η Πολιτική Γραμματεία μιλά για σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό – παρά τις επιμέρους διαφωνίες – στο πλαίσιο της αναγκαίας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την ανατροπή Μητσοτάκη. Επιπλέον θεωρούν ότι είναι σε κάθε περίπτωση πιο εύλογες και κατανοητές εκτιμήσεις και σχόλια βουλευτών ότι η κίνηση Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργού και πρώην ηγέτη του κόμματος, δημιουργεί νέα δεδομένα, φέρνει ελπίδα, πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο σε ένα ευρύ προοδευτικό εγχείρημα κ.ο.κ.

Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι ισορροπίες είναι λεπτές, και ανάλογοι είναι και οι χειρισμοί της ηγεσίας. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αναμονή, ο κόσμος του είναι θετικά διακείμενος προς τον πρώην πρωθυπουργό και πολλά στελέχη επιθυμούν να έχουν μια θέση στο εγχείρημά του.

Πάντως, μετά την «κοιλιά» των εορτών, αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλλον θα συνεχίσει να προκαλεί «υπαρξιακά» στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενδεικτικό ότι ένα ακόμη κορυφαίο στέλεχος, ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Π.Γ., δείχνει όλο και περισσότερο ότι κλίνει προς το κόμμα Τσίπρα. Οι δημοσιεύσεις, σε συνέχειες, δικών του προγραμματικών προτάσεων και δη πριν τεθούν και συζητηθούν στην Πολιτική Γραμματεία, μάλλον επέχουν ρόλο υπογράμμισης της αποστασιοποίησής του από την ηγεσία του κόμματος, τη στρατηγική της οποίας για τις συμμαχίες – και όχι μόνο – έχει «αδειάσει» επανειλημμένως, παρά μια πρόσκληση σε εσωκομματικό προγραμματικό διάλογο.

Ωστόσο, κοντός ψαλμός αλληλούια, η συζήτηση για Τσίπρα δύσκολα θα αποφευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Π.Γ. για το 2026, πιθανότατα την άλλη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Ο αιχμηρός και θεσμικός Ευάγγελος Βενιζέλος – Γιατί ενοχλεί την κυβέρνηση η κριτική του και τι σημαίνει για τους κεντρώους ψηφοφόρους

Μαρινάκης προς αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

Ωμή παραδοχή από Δένδια – Ντόρα: Είμαστε έρμαιο, το διεθνές δίκαιο δεν είναι πια ο κανόνας – Τέλος η αμερικανική ομπρέλα