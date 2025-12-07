search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.12.2025 12:00

Ραγκούσης απέναντι στη γραμμή Φάμελλου για κοινό ψηφοδέλτιο: Θα ήταν ένα κακέκτυπο του ΣΥΡΙΖΑ του 2023

07.12.2025 12:00
RAGKOUSIS18_9

Απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, που επανέλαβε χθες στον απόηχο του Παλλάς την ανάγκη για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, «βγαίνει» ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού.

Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο, αναφέρει ο Γιάννης Ραγκούσης, και ακόμη και αν ένα μέρος της Νέας Αριστεράς προσέλθει, «εκ των πραγμάτων θα συνιστά ένα -μικρό- κακέκτυπο του αποτυχημένου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του 2023». Ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο, συνεχίζει, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει δυνάμει αντίπαλο της ΝΔ ή έστω να διεκδικήσει με αξιώσεις τη δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές».

Και κλείνοντας τη δήλωσή του διερωτάται ρητορικά: «μήπως η συνεχιζόμενη ρητορική για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο ή για λαϊκό μέτωπο -ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της  ΝΕΑΡ- είναι απολύτως κενή περιεχομένου, λειτουργεί τελικά προσχηματικά και το μόνο που καταφέρνει είναι να ξοδεύει άσκοπα το λίγο πολύτιμο προπαρασκευαστικό πολιτικό χρόνο που μας έχει απομείνει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές; Μήπως, επιτέλους, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια;».

