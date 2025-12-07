Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ – Κυρανάκης από Πειραιά: Καταργείται το 70% του δικτύου

Από τον Πειραιά ξεκίνησε σήμερα το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλεϊ, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να δηλώνει ότι προβλέπεται να καταργηθεί το 70% του δικτύου.

Τα καλώδια θα παραμείνουν μόνο σε βασικούς, ευθύγραμμους οδικούς άξονες, στους οποίους θα μεταφερθούν συγκεκριμένες γραμμές τρόλεϊ, ώστε να βελτιωθεί η συχνότητα των δρομολογίων και να διατηρηθεί η αποδοτικότητα του μέσου.

Διαβάστε επίσης:

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: Τα μπλόκα μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2025: «Μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»