search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 11:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 10:55

Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ – Κυρανάκης από Πειραιά: Καταργείται το 70% του δικτύου

07.12.2025 10:55
trolei_1509_1920-1080_new

Από τον Πειραιά ξεκίνησε σήμερα το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλεϊ, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να δηλώνει ότι προβλέπεται να καταργηθεί το 70% του δικτύου.

Τα καλώδια θα παραμείνουν μόνο σε βασικούς, ευθύγραμμους οδικούς άξονες, στους οποίους θα μεταφερθούν συγκεκριμένες γραμμές τρόλεϊ, ώστε να βελτιωθεί η συχνότητα των δρομολογίων και να διατηρηθεί η αποδοτικότητα του μέσου.

Διαβάστε επίσης:

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: Τα μπλόκα μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2025: «Μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alkool
ΕΛΛΑΔΑ

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ – Δύο συλλήψεις

pateras megan markle (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα

ekab3
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 2χρονου από σκύλο στη Ζάκυνθο: Σοκαρισμένοι οι διασώστες – «Δεν έχουμε δει ξανά τέτοια εικόνα» (Video)

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καρφώθηκε» στον κυματοθραύστη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 11:45
alkool
ΕΛΛΑΔΑ

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ – Δύο συλλήψεις

pateras megan markle (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα

1 / 3