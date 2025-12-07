Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ – Κυρανάκης από Πειραιά: Καταργείται το 70% του δικτύου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από τον Πειραιά ξεκίνησε σήμερα το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλεϊ, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να δηλώνει ότι προβλέπεται να καταργηθεί το 70% του δικτύου.
Τα καλώδια θα παραμείνουν μόνο σε βασικούς, ευθύγραμμους οδικούς άξονες, στους οποίους θα μεταφερθούν συγκεκριμένες γραμμές τρόλεϊ, ώστε να βελτιωθεί η συχνότητα των δρομολογίων και να διατηρηθεί η αποδοτικότητα του μέσου.
