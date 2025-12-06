search
06.12.2025 21:14

Ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2025: «Μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

06.12.2025 21:14
mitsotakis synedrio 99- new

Μία μίνι ανασκόπηση των πεπραγμένων του 2025 έκανε μέσω της πλατφόρμας του Tik Τok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου. Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία».

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός.

Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά ήταν:

  • οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
  • η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις,
  • ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος,
  • τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και
  • οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο» αναφέρει ο πρωθυπουργός στοTik Τok.

