Ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2025: «Μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

Μία μίνι ανασκόπηση των πεπραγμένων του 2025 έκανε μέσω της πλατφόρμας του Tik Τok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου. Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία».
«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός.
Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά ήταν:
Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο» αναφέρει ο πρωθυπουργός στοTik Τok.
