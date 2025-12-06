search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 17:00

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Λάρισα: «Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας»

06.12.2025 17:00
koutsoubas1

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Προσερχόμενος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας. Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι’ αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του. Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά!».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνομίλησε με τους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους.

Συνεχίζοντας την επίσκεψη του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα συναντηθεί στις 18.00 με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, στο δημαρχείο της πόλης και στις 18.30 θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα: «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό», στο θέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο.

Αύριο Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στην Ε65.

Διαβάστε επίσης:

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Μαζί προετοιμάζουμε τον νέο νόμο για τα Επιμελητήρια»

Ζωή κατά πάντων: «Χατίρια στον Μαγειρία από τη ΝΔ» – «Τυχοδιώκτης και αδίστακτος ο Τσίπρας»

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας σε αγρότες στη Λάρισα: «Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Το πιτ μπουλ της οικογένειας σκότωσε τον 2χρονο στην αυλή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 17:22
ouranio tosko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Ανάσα ηρεμίας» μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron – Ανάρτηση Κολυδά

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

1 / 3