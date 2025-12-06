Κουτσούμπας σε αγρότες στη Λάρισα: «Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Προσερχόμενος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας. Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι’ αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του. Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά!».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνομίλησε με τους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους.

Συνεχίζοντας την επίσκεψη του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα συναντηθεί στις 18.00 με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, στο δημαρχείο της πόλης και στις 18.30 θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα: «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό», στο θέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο.

Αύριο Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στην Ε65.

