ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.01.2026 21:18

Καρφιά Πολάκη σε πολλαπλές κατευθύνσεις: «Δεν πάμε καλά, τα νέα εγχειρήματα δεν συγκινούν»

15.01.2026 21:18
pavlos-polakis

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστινού, αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ο βουλευτής Χανίων μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι «κόμμα σε αναμονή, αλλά κόμμα που με επιμονή διατυπώνει σχέδιο αριστερής δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας, για να πέσει το καθεστώς και το παρακράτος Μητσοτάκη».

Είπε ακόμη πως πρέπει να υπερασπίζουμε επιθετικά το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), όπως έκανε σήμερα ο ίδιος με τον Κυρανάκη ή όπως επίσης έκανε πριν δυο τρεις μέρες με την Καρυστιανού.

«Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μεταξύ μας, στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι προσωπικές κινήσεις για το ατομικό μέλλον του καθενός/καθεμιάς», τόνισε και εξαπολύοντας καρφί για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε πως φάνηκε ότι« ούτε οι Ιθάκες ούτε η γενική επίκληση σε μια αόριστη δικαιοσύνη και το ιδεολόγημα “να περνάνε καλά όλοι” μπορούν να συγκινήσουν πλειοψηφίες.

Ο Παύλος Πολάκης καταφέρθηκε εναντίον της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur που υπονομεύει τα θεμέλια της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, αλλά και για την Novartis (για την δικαστική απόφαση για τους προστατευόμενους μάρτυρες), ενώ ζήτησε να βγάλει σκληρή  ανακοίνωση ο τομέας Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας την απόφαση του Εφετείου που τους καταδίκασε για συκοφαντία.

Τέλος, τόνισε ότι τα πράγματα  «δεν πάνε καλά για τον ΣΥΡΙΖΑ»  και απέναντι σ´ αυτό χρειάζεται πιο σκληρή αντιπολίτευση και καθαρή προγραμματική γραμμή που θα την καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης.

