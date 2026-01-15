Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού, παραμένω συνήγορος των οικογενειών (Video)

Εκτός κάδρου πολιτικής αντιπαράθεσης έθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία μητέρα που δίνει αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της μετά τα Τέμπη.

«Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η κ. Καρυστιανού σε καμία περίπτωση. Είναι μια από τις μητέρες που έδωσε και δίνει έναν αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της. Αυτό ούτε διαγράφεται ούτε θα το βάλουμε στην άκρη. Είναι δικαίωμά της να κάνει κόμμα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Υπάρχει πίεση να διαλυθούν οι συγγενείς»

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει συστηματική πίεση για να διασπασθεί το μέτωπο των συγγενών των θυμάτων και να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση.

«Αισθάνομαι ότι υπάρχει πίεση από το σύστημα, πρώτον να διαλύσουν τους συγγενείς και να τους κάνουν δέκα στρατόπεδα και δεύτερον να αντιμεταθέσουν τη συζήτηση από το έγκλημα των Τεμπών στο πολιτικό ζήτημα» είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι η ίδια παραμένει συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων που εκπροσωπεί, ανεξαρτήτως της πολιτικής πορείας της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το σύστημα δεν θέλει τους συγγενείς αρραγείς»

Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την κυρία Καρυστιανού. «Δίνουμε ακόμα μια μάχη», είπε, προσθέτοντας ότι η δική της αποστολή είναι να διασφαλίσει πως ο αγώνας για τη δικαίωση δεν θα εκτραπεί, επικαλούμενη και την εμπειρία της από την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

«Το σύστημα σίγουρα δεν θέλει οι συγγενείς να είναι αρραγείς και δεν θέλει να επικεντρωθούν στον αγώνα για τη δικαίωση», υποστήριξε.

Αιχμές κατά Μιχαηλίδου και κυβέρνησης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην υπουργό Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για «χυδαιότητες» και υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις της: «Έχει πει διάφορες κοτσάνες στο παρελθόν, έχει μιλήσει για τα θύματα της Χούντας και τους βασανισθέντες. Ο κόσμος που πήγε στο Σύνταγμα και σε όλες τις πλατείες για τα Τέμπη, είχε πολιτικές σκοπιμότητες;».

Παράλληλα, σχολίασε τα όσα έγιναν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Την ίδια ώρα που μιλούν για αξιοκρατία, έχουν εγκαταστήσει μια φαυλοκρατία των λαμόγιων. Είναι σαφές ότι η χώρα κυβερνιέται από λαμόγια. Είδατε τον Φραπέ, τον Μαγειρία, τη Σεμερτζίδου; Αυτά τα πρόσωπα έχουν μηδενικά προσόντα και μηδενική δουλειά, το σκάνδαλο αυτό όχι απλά στιγματίζει την κυβέρνηση, αλλά δείχνει και ποια είναι η κυβέρνηση», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Εδώ μιλάμε για το απόγειο της ανηθικότητας και πλήρη έλλειψη αναστολών».

Δημοσκοπήσεις και νέο κόμμα Τσίπρα

Αναφερόμενη στη δημοσκοπική άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι οφείλεται στη σταθερή σχέση του κόμματος με την κοινωνία και στη συνεπή αντιπολιτευτική παρουσία εντός και εκτός Βουλής.

Για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε δηκτικά: «Τον Τσίπρα τον διαφημίζετε εδώ και μήνες. Τέτοια διαφήμιση δεν έχει υπάρξει. Ας κάνει κόμμα όποιος θέλει. Εμείς δεν τζογάρουμε».

Κατέληξε λέγοντας ότι στόχος της Πλεύσης Ελευθερίας παραμένει «να υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση», που όπως ανέφερε «δεν υπήρχε προηγουμένως και πλέον το αναγνωρίζει ο κόσμος».

