«Συγγνώμη» ζήτησε ο Κυρανάκης από την Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο «εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζήτησε σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή σεξιστικό σχόλιο που έκανε νωρίτερα στη Βουλή.

«Ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

Πάντως και νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη Βουλή, ο Κωνσταντίνος Κυρανακης είχε συνομιλία με την Πέτη Πέρκα και ενώπιον του προεδρείου αναγνώρισε ότι ήταν λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησε. Ανέφερε πως την παίρνει πίσω και ζήτησε να καταγραφεί αυτό και στα πρακτικά.

Σάλος στη Βουλή

Πέραν του γεγονότος ότι επρόκειτο για αγενή και προκλητική τοποθέτηση, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, όπως σχολίαζαν στη Βουλή, αναπαρήγαγε στερεότυπα που υποβαθμίζουν τις γυναίκες. «Φασίστα» ακούστηκε να τον αποκαλεί εκτός μικροφώνου η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε «ξεπούλημα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί Αλέξη Τσίπρα.

Στο παρά πέντε ολοκλήρωσης της συζήτησης υπήρξε ένταση με την εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για το Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», της είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μετά τις αντιδράσεις σε όσα ανέφερε περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνομιλία της με τους δημοσιογράφους η Πέτη Πέρκα χαρακτήρισε «σεξιστικό» το σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Να προχωρήσουμε μαζί με μια νικηφόρα προοδευτική πρόταση – Σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα στην ενωτική προσπάθεια

Δριμεία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Ασημικά προς εκποίηση οι δημόσιες υποδομές»

«Στο κόκκινο» η κόντρα στη Βουλή για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train