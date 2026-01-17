«Σας αγαπώ»: Ο Άδωνις, η καρδούλα και η γυναίκα που «κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς» (Video)

Καρδούλες και ευχαριστώ στη γυναίκα, που τον υπερασπίστηκε απέναντι σε οργισμένους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην κλινική της Ματίνας Παγώνη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action 24, το βράδυ της Παρασκευής, ο υπουργός Υγείας ανέφερε «θέλω να πω στην κυρία αυτή σας αγαπώ και σας ευχαριστώ».

»Μια απλή κυρία είπε την αλήθεια της και κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια έκανε και μια καρδούλα προς τη γυναίκα αυτή, σημειώνοντας μάλιστα πως «κάνει κανονικές καρδούλες και δεν είναι fake σαν τη Ζωή (σσ. Κωνσταντοπούλου).

Αναφερόμενος στη διαμαρτυρόμενη εργαζόμενη που δεν του έδωσε το χέρι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «αρχικά το πήρα στην πλάκα αλλά αν θίξεις την ηθική μου συγκρότηση οργίζομαι. Την ώρα που είμαι στο μεταίχμιο για να μην πλακωθώ, έρχεται μια κυρία και αρχίζει να φωνάζει αφήστε τον ήσυχο, είναι ο καλύτερος υπουργός. Οι κομμουνιστές δεν έχουν αστική ευγένεια, το βίντεο δείχνει τι περνάω, στο Γεννηματάς έχω κάνει έργα πάνω από 5,5 εκατ. και έχουμε άλλα 5 εκατ.»

