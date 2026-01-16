Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας με Αγγελούδη και μητροπολίτη Φιλόθεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, επισκέφθηκε στο δημαρχείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και στη συνάντηση που είχαν συζήτησαν για τα μεγάλα θέματα. ‘Hταν η πρώτη συνάντησή τους και ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.
Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων ο κ. Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη.
Ο κ. Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός του χάρισε το βιβλίο του “Ιθάκη” με αφιέρωση.
Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες με τους οποίους είχε και σύντομες συνομιλίες.
Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους ότι του άρεσε πολύ αυτή η βόλτα και εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, στο κινηματοθέατρο “Ολύμπιον”, στην πλατεία Αριστοτέλους.
