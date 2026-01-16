search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 16:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.01.2026 15:18

Λιβάνιος για σχολικές επιτροπές: Υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες

16.01.2026 15:18
livanios 665- new

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους με τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών να αποκαλύπτει πως υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες.

«Ουδείς είχε εικόνα τόσα χρόνια τι δίνονταν σε προμηθευτές και παρόχους. Υπήρχε η δυνατότητα για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς πλαφόν. Είχαν αφεθεί απλήρωτοι λογαριασμοί, είχε χρειαστεί ακόμη και να παρέμβουμε για να μην κοπεί το ρεύμα ή το νερό σε σχολεία», ανέφερε με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως τα σχολεία στα οποία έχουν ήδη καταργηθεί οι επιτροπές, αντιμετωπίζουν τραγικές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος επικαλέστηκε λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος προς όφελος των σχολείων λέγοντας ότι  κατά το πρώτο κύμα κατάργησης των σχολικών επιτροπών εμφανίστηκαν αόρατες υποχρεώσεις και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων σε σχεδόν όλους τους Δήμους.

Ενόψει εφαρμογής του νέου πλαισίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της προκαταβολής στα σχολεία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Διαβάστε επίσης:

Στο αρχείο η μήνυση Φάμελλου για την Ομάδα Αλήθειας – «Ουδέν μεμπτόν» υποστηρίζει η κυβέρνηση

Καρυστιανού: «Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός – Στο τελευταίο τηλεφώνημα της κόρης μου μιλήσαμε γρήγορα, θα με στοιχειώνει πάντα»

Πέρκα για Κυρανάκη: «Προσχηματική η συγνώμη, δεν του ξέφυγε – Με πατριαρχικό σύνδρομο πολλοί βουλευτές της ΝΔ» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Λιβανάτων

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αστυνομικοί επέδωσαν κλήση στον Βαρουφάκη για να δώσει εξηγήσεις: «Ανασύσταση του αστυνομικού κράτους», καταγγέλλει το ΜεΡΑ25

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Έκρηξη περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας – Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία

gas-fysiko-aerio-123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύεται η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη – Ράλι 25% κι επιστροφή στα υψηλά εξαμήνου

riana asap rocky 77- new
LIFESTYLE

A$AP Rocky: «Εγώ σε θέλω με τη Ri-Ri» – Πώς η μαμά του τον… έσπρωξε να κάνει σχέση ζωής με τη Ριάνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 16:46
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Λιβανάτων

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αστυνομικοί επέδωσαν κλήση στον Βαρουφάκη για να δώσει εξηγήσεις: «Ανασύσταση του αστυνομικού κράτους», καταγγέλλει το ΜεΡΑ25

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Έκρηξη περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας – Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία

1 / 3