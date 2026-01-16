Λιβάνιος για σχολικές επιτροπές: Υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους με τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών να αποκαλύπτει πως υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες.

«Ουδείς είχε εικόνα τόσα χρόνια τι δίνονταν σε προμηθευτές και παρόχους. Υπήρχε η δυνατότητα για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς πλαφόν. Είχαν αφεθεί απλήρωτοι λογαριασμοί, είχε χρειαστεί ακόμη και να παρέμβουμε για να μην κοπεί το ρεύμα ή το νερό σε σχολεία», ανέφερε με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως τα σχολεία στα οποία έχουν ήδη καταργηθεί οι επιτροπές, αντιμετωπίζουν τραγικές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος επικαλέστηκε λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος προς όφελος των σχολείων λέγοντας ότι κατά το πρώτο κύμα κατάργησης των σχολικών επιτροπών εμφανίστηκαν αόρατες υποχρεώσεις και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων σε σχεδόν όλους τους Δήμους.

Ενόψει εφαρμογής του νέου πλαισίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της προκαταβολής στα σχολεία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Διαβάστε επίσης:

Στο αρχείο η μήνυση Φάμελλου για την Ομάδα Αλήθειας – «Ουδέν μεμπτόν» υποστηρίζει η κυβέρνηση

Καρυστιανού: «Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός – Στο τελευταίο τηλεφώνημα της κόρης μου μιλήσαμε γρήγορα, θα με στοιχειώνει πάντα»

Πέρκα για Κυρανάκη: «Προσχηματική η συγνώμη, δεν του ξέφυγε – Με πατριαρχικό σύνδρομο πολλοί βουλευτές της ΝΔ» (video)