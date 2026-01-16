search
16.01.2026
16.01.2026

Εκδήλωση στην Κομοτηνή για την τεχνητή Νοημοσύνη – Το βιβλίο του παρουσιάζει ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης

16.01.2026 18:19
evripidis_stylianidis

Τον επιστημονικό του τόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζει ο πρώην υπουργός της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη Στέγη Πολιτισμού ΑΜΘ ΑΕ.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας με Αγγελούδη και μητροπολίτη Φιλόθεο

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»

Δεν βάζει θέμα για Κασιμάτη ο Φάμελλος, παρά την εκτός γραμμής επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αποστάσεις στα μπλόκα από τις χυδαίες εκφράσεις Ανεστίδη – Τα Μάλγαρα τον «έκοψαν» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Καρφί Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

ΕΛΛΑΔΑ

Σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει πολικές θερμοκρασίες, χιονοεκπλήξεις και άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό – Τι θα γίνει στην Αττική

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ομόφωνα ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας μετά από γέννα

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας

LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» από Αλειφτήρα: Ζητάμε ο πρωθυπουργός να δει επιτροπή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων - Ειδάλλως δεν πάμε Μαξίμου

