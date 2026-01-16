Εκδήλωση στην Κομοτηνή για την τεχνητή Νοημοσύνη – Το βιβλίο του παρουσιάζει ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης

Τον επιστημονικό του τόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζει ο πρώην υπουργός της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη Στέγη Πολιτισμού ΑΜΘ ΑΕ.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

