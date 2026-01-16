search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 15:09
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.01.2026 13:31

Δεν βάζει θέμα για Κασιμάτη ο Φάμελλος, παρά την εκτός γραμμής επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» (video)

kasimati_kimon_1601_1920-1080_3_new

Δεν δίνει συνέχεια ο Φάμελλος στο θέμα Κασιμάτη, για την εκτός γραμμής παρουσία της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στην υποδοχή της φρεγάτας μίλησε απαξιωτικά κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακές στρατιωτικές φιέστες» του διδύμου Μητσοτάκη-Δένδια. Ωστόσο, στην «φιέστα» υποδοχής, το «παρών» είχε δώσει η βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, η οποία συχνά διαφοροποιείται στα εθνικά θέματα, και στον προϋπολογισμό είχε ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του σήμερα στα Parapolitika Fm, έδειξε ότι δεν βάζει θέμα κυρώσεων.

«Στη φιέστα αυτή την οποία στήθηκε για τη φρεγάτα Κίμωνας εμείς επιλέξαμε να μη στείλουμε εκπρόσωπο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ», είπε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπήκε θέμα κομματικής πειθαρχίας για τη βουλευτή μας, ούτε είχε μπει θέμα “μην πάτε”».

Γενικότερα, η Κουμουνδούρου σε μια φάση που θέλει να συγκρατήσει δυνάμεις, εμφανίζεται να μη θέλει να ανοίξει νέα εσωτερικά μέτωπα…

