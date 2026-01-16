Η Νίνα Κασιμάτη στα ραντάρ της Χαριλάου

Περίπου δεδομένο θεωρούν κάποοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει… πρόταση μεταγραφής στην Νινα Κασιμάτη.

Οι σχέσεις που έχει η βουλευτής με το κόμμα της, τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν να έχουν διαρραγεί για τα καλά, αν και το ρευστό τοπίο που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο, δεν επιτρέπει προβλέψεις.

Ωστόσο το ενδιαφέρον από τη Χαριλάου μοιάζει σαν βέβαιο και απομένει να φανεί πότε και πώς θα εκδηλωθεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κασιμάτη θα πει το ναι σώνει και καλά.

Και επίσης έχει ενδιαφέρον εάν και πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, που ήταν ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β’ Πειραιά το 2023 – το Κίνημα δεν έβγαλε όμως έδρα.

Ένας μικρός χαμός πάντως, μοιάζει αναπόφευκτος με όλη αυτή την ιστορία…

