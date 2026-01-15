Αφροδίτη Παπαθανάση: Η κρίση στο πολιτικό σύστημα βαθαίνει

Τον προβληματισμό της για την κρίση στο πολιτικό σύστημα εξέφρασε με ανάρτησή της η πρώην βουλευτής Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ, Αφροδίτη Παπαθανάση.

Μεταξύ άλλων, η κ. Παπαθανάση αναφέρθηκε στην απουσία συνεδριάσεων των οργάνων των κομμάτων, σημειώνοντας ότι «επιβάλλεται ευθεία γραμμή σε καρδιογράφημα».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αφροδίτης Παπαθανάση

«Ζούμε μια κατάσταση όπου εδώ κ μήνες δεν υπάρχουν συνεδριάσεις οργάνων.

Οι περισσότεροι από όσους – όχι πάντα όλοι – στις εσωκομματικές μας διαδικασίες δεν στηρίξαμε συγκεκριμένη επιλογή, δεν μας έχουν στείλει ομιλητές ή συντονιστές σε διαδικασίες ούτε σε περίπτερο. Τηλεοράσεις και τα σχετικά, όνειρα θερινής νυκτός.

Πολλοί σιωπούν, είτε γιατί κουραστήκαμε από αυτές τις συμπεριφορές, άλλοι γιατί επιδιώκουν θέση στα ψηφοδέλτια, οπότε πικρός καφές και τα κεφάλια κάτω.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που στις κοινωνίες μας είναι παρόντες με θέσεις και απόψεις, με ταυτότητα πολιτική στα θέματα, υπάρχουν και άλλοι που ελπίζουν σε ανέλιξη με σιωπή.

Όταν σε ιστορικά κόμματα, με δομημένα όργανα και ιστορική αντίληψη για το Λόγο και την πολιτική διαβούλευση, συμβαίνει τεχνητά, επιβάλλεται ευθεία γραμμή σε καρδιογράφημα, φανταστείτε τι γίνεται παραπέρα, σε κόμματα κ εν δυνάμει κόμματα που εμφανίζουν αρχηγούς ως μεσσίες.

Και έτσι, από τη σιωπή, την υποτέλεια, το πέρα δώθε βουλευτών κ “στελεχών” η κρίση στο πολιτικό σκηνικό και σύστημα βαθαίνει. Χαράς ευαγγέλια για τα εξωθεσμικά κέντρα, εντός κ εκτός χώρας.

Οι λύσεις άμεσα αναγκαίες, γνωστές, έχουν όλα ειπωθεί. Οι τομές, ο πολιτικός λόγος, ορθότητας, ειλικρίνειας, πολιτικής καθαρότητας.

Το γιατί παιδευόμαστε έτσι ως πολιτικά συστήματα και κοινωνία στα λάθη κ τις παραλήψεις μας ας το αναζητήσουμε, όχι στις μεταγραφές, ούτε στη σιωπή».

