search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 16:48

Μπορεί να πολιτευτώ κι εγώ, λέει τώρα ο Πλακιάς

15.01.2026 16:48
PLAKIAS_NIKOS

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να πολιτευθεί ο Νίκος Πλακιάς, μετά τη Μαρία Καρυστιανού, αν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη στη χώρα.

 ««Δεν μπορώ να κάνω σχέδια για το μέλλον, θα δώσουμε μάχη στα δικαστήρια. Δεν αποκλείω πολιτικοποίηση, μπορεί να πολιτικοποιηθούν κι άλλοι συγγενείς. Αν είναι να κλείσω φυλακή τους υπαίτιους, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο» είχε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του.

Όσον αφορά στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πατέρας των διδύμων από την Καλαμπάκα δήλωσε ότι δεν κατακρίνει την απόφασή της, αλλά θεωρεί λανθασμένη τη συγκυρία ίδρυσης πολιτικού φορέα μόλις έναν μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα και δύο μήνες πριν από το δικαστήριο.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή (η ίδρυση κόμματος). Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών, δύο μήνες πριν το δικαστήριο. Μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες».

«Τρία χρόνια μετά δεν είναι κανένας φυλακή και πάμε σε μια δίκη που θα διαρκέσει άλλα τρία χρόνια», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black

Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας» (Video)

«Βόμβα» Γεωργιάδη για τους… άφωνους υπουργούς: Αν τους διώξει ο Μητσοτάκης, θα μείνουμε 5 – Αιχμή για Δένδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
utrecht
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Αναφορές για έναν τραυματία

minneapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

edi rama 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

macron
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κόκκινο μάτι: «Αθέλητη αναφορά στο Eye of the tiger»

famellos ko politiki grammateia – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Να προχωρήσουμε μαζί με μια νικηφόρα προοδευτική πρόταση – Σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα στην ενωτική προσπάθεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:29
utrecht
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Αναφορές για έναν τραυματία

minneapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

edi rama 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

1 / 3