Μπορεί να πολιτευτώ κι εγώ, λέει τώρα ο Πλακιάς

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να πολιτευθεί ο Νίκος Πλακιάς, μετά τη Μαρία Καρυστιανού, αν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη στη χώρα.

««Δεν μπορώ να κάνω σχέδια για το μέλλον, θα δώσουμε μάχη στα δικαστήρια. Δεν αποκλείω πολιτικοποίηση, μπορεί να πολιτικοποιηθούν κι άλλοι συγγενείς. Αν είναι να κλείσω φυλακή τους υπαίτιους, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο» είχε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του.

Όσον αφορά στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πατέρας των διδύμων από την Καλαμπάκα δήλωσε ότι δεν κατακρίνει την απόφασή της, αλλά θεωρεί λανθασμένη τη συγκυρία ίδρυσης πολιτικού φορέα μόλις έναν μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα και δύο μήνες πριν από το δικαστήριο.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή (η ίδρυση κόμματος). Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών, δύο μήνες πριν το δικαστήριο. Μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες».

«Τρία χρόνια μετά δεν είναι κανένας φυλακή και πάμε σε μια δίκη που θα διαρκέσει άλλα τρία χρόνια», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black

Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας» (Video)

«Βόμβα» Γεωργιάδη για τους… άφωνους υπουργούς: Αν τους διώξει ο Μητσοτάκης, θα μείνουμε 5 – Αιχμή για Δένδια