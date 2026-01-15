search
Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black

Με την καρατόμηση του Γιώργου Σαουνάτσου, μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο αεροναυπηγός μηχανικός με μεταπτυχιακό από το Χάρβαρντ. Με… out πλήρωσε το black out στις αερομεταφορές πριν δέκα μέρες, όταν η πτώση των συστημάτων στο FIR Αθηνών εξέθεσε τη χώρα παγκοσμίως.

Η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών βρήκε στο πρόσωπό του το εξιλαστήριο θύμα για την υπόθεση.

Ψάχνοντας λοιπόν για την παρουσία του Σαουνάτσου στην ΥΠΑ, βλέπουμε ότι τοποθετήθηκε εκεί τον Φεβρουάριο του 2024. Ήταν δηλαδή κάτι λιγότερο από δύο χρόνια και μόλις ένα χρόνο παραπάνω από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που τον απομάκρυνε.

Αλλά σύμφωνα με το πόρισμα των ειδικών τα προβλήματα οφείλονται στην παλαιότητα των συστημάτων και την εγκατάλειψή τους, ενώ στο μεταξύ ένας διαγωνισμός για την αναβάθμισή τους έμεινε στο συρτάρι με αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας το 2022.

Με λίγα λόγια: Ανεξάρτητα από το εάν έπρεπε να φύγει ή όχι ο Σαουνάτσος, οι ευθύνες και των άλλων «εμπλεκομένων» – με την πολιτική έννοια – δεν κρύβονται…

