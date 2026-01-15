Νηνεμία στο Κίνημα Δημοκρατίας μετά το κόκκινο Κασσελάκη στη ΝΔ

Χρειάστηκαν μόλις κάποιες ώρες για να καταλάβει ο Στέφανος Κασσελάκης ότι για την πλειοψηφία των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας η δήλωσή του (στις 29 Νοεμβρίου), με την οποία άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ ήταν κόκκινο πανί. Και γύρω στις 45 μέρες για να τη «διορθώσει», ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα (και να σταματήσουν οι αποχωρήσεις).

Η πρόσφατη αποστροφή «μόνο πάνω από το πτώμα μου θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», φαίνεται να λειτουργεί… καταπραϋντικά σε ένα κόμμα που ψάχνει βηματισμό – και δημοσκοπική απήχηση.

Στην περίπτωση του Κασσελάκη μάλλον ισχύει η παράφραση γνωστού ρηθέντος: «Καλύτερα να κάνει περιοδείες, παρά να μιλάει για το πολιτικό μέλλον»…

