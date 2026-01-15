Ο Γεραπετρίτης πάει Κάιρο για τη Μονή Σινά

Στο Κάιρο μεταβαίνει την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου.

Η τελευταία τριμερής είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πέρα από τα προγραμματισμένα θέματα (εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή) ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναμένεται να θέσει στον ομόλογό του Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και το θέμα της Ιεράς Μονής Σινά.

Να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο που ο κ. Αμπντελάτι βρέθηκε στην Αθήνα, διαβεβαίωσε ότι θα διευθετηθούν όλα τα ζητήματα του Μοναστηριού. Πέντε μήνες μετά, ωστόσο φαίνεται πως τίποτα δεν έχει προχωρήσει

Διαβάστε επίσης

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

Άλλη μία ανιστόρητη εξυπνάδα του Αρκά – Αυτή τη φορά για το Ιράν

Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός