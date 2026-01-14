Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός

Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να φέρει στο πολιτικό σκηνικό η ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Στην ερώτηση «Ποιον θα ψηφίζατε για Πρωθυπουργό» στη δημοσκόπηση της Real Polls η Μαρία Καρυστιανού δεν αφήνει πίσω της μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Συγκεκριμένα, το 31,3% απαντά ότι ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε τη Μαρία Καρυστιανού, σε αντίθεση με το 26,3% που στηρίζει τον πρωθυπουργό.

Αντίστοιχα, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, η παραιτηθείσα πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συγκεντρώνει 27,9%, ενώ μόλις το 16,2% θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα

Στο δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας, ο πρωθυπουργός υπερτερεί με διαφορά οκτώ μονάδων.

