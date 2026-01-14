Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να φέρει στο πολιτικό σκηνικό η ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
Στην ερώτηση «Ποιον θα ψηφίζατε για Πρωθυπουργό» στη δημοσκόπηση της Real Polls η Μαρία Καρυστιανού δεν αφήνει πίσω της μόνο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
Συγκεκριμένα, το 31,3% απαντά ότι ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε τη Μαρία Καρυστιανού, σε αντίθεση με το 26,3% που στηρίζει τον πρωθυπουργό.
Αντίστοιχα, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, η παραιτηθείσα πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συγκεντρώνει 27,9%, ενώ μόλις το 16,2% θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα
Στο δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας, ο πρωθυπουργός υπερτερεί με διαφορά οκτώ μονάδων.
Διαβάστε επίσης
Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»
Άλλη μία ανιστόρητη εξυπνάδα του Αρκά – Αυτή τη φορά για το Ιράν
Η αγωνία του Παπαθανάση, λόγω Καιρίδη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.