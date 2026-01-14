Η αγωνία του Παπαθανάση, λόγω Καιρίδη

Η διαφαινόμενη σύμπλευση του Δημήτρη Καιρίδη με τον Άδωνι Γεωργιάδη -ειδικά με τη… σύμπτυξη μετώπου κατά Δένδια- έχει ανησυχήσει σφόδρα τον Νίκο Παπαθανάση.

Βλέπετε ο νυν αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας είχε εκλεγεί μετά βίας (τελευταίος στην έβδομη θέση) βουλευτής στο βόρειο τομέα και αφού τον είχε… «κουβαλήσει στις πλάτες» του ο Γεωργιάδης.

Εφόσον όμως τώρα ο Άδωνις ρίξει περισσότερες δυνάμεις για τον Καιρίδη, ο Παπαθανάσης θα πιεστεί. Ειδικά εάν η ΝΔ χάσει και καμιά έδρα στην περιφέρεια.

Ο Παπαθανάσης άλλωστε δεν είναι και ο πιο επικοινωνιακός άνθρωπος, να τα λέμε αυτά. Προβλέπω δράματα…

