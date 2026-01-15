Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

Για τις γυναικοκτονίες, τα γυναικεία δικαιώματα και την κακοποίηση τοποθετήθηκε η Ελεονώρα Μελέτη μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο συζήτησης που διοργανώθηκε χθες, Τετάρτη (14/1) από τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη με θέμα τις κακοποιημένες γυναίκες.

Μιλώντας τόσο ως μητέρα όσο και ως γυναίκα -όπως τόνισε- η παρέμβασή της ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με την ευρωβουλευτή της ΝΔ να αναφέρεται και σε προσωπικά της βιώματα, ξεσπώντας σε δάκρυα.

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα γιατί μεγαλώνω και εγώ μία κόρη, είναι μόλις επτά μηνών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με ό,τι ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα να λέει μια μάνα ότι “εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που ‘χασε το παιδί της”. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Και εύχομαι να μη μάθω.

Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα “θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα”, “θα υπερασπιστώ τις γυναίκες”, “θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων”, έτσι;

Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα; Ή ήξερα; Μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή» είπε, μεταξύ άλλων.

