ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:43
15.01.2026 10:58

Μετά τα βιβλία, βρίσκονται και στις… εκκλησίες Σαμαράς και Καραμανλής

15.01.2026 10:58
karamanlis samaras

Αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουν σε κάποια εκδήλωση, ούτε θα παραβρεθούν σε παρουσίαση βιβλίου – συνήθως έτσι εμφανίζονται, όταν εμφανίζονται από κοινού.

Ο λόγος για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα παραστούν στις 2 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα για τον εορτασμό της Παναγίας της Υπαπαντής, την πολιούχο της πόλης.

Μάλιστα ο Καραμανλής θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης της Καλαμάτας!

Δηλαδή και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής θα έχουν και το στολίδι του Μεσσηνιακού κόλπου να τους συνδέει – και μάλλον όλο αυτό το σκηνικό δεν προέκυψε τυχαία, αλλά έβαλε το χεράκι του και ο πρόεδρος Αντώνης, όπως λέγεται στα γαλάζια πηγαδάκια.

