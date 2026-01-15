«Βόμβα» Γεωργιάδη για τους… άφωνους υπουργούς: Αν τους διώξει ο Μητσοτάκης, θα μείνουμε 5 – Αιχμή για Δένδια

Νέα «καρφιά» για υπουργούς πέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ο υπουργός Υγείας, ρωτήθηκε για την πρόσφατη ατάκα του περί «άφωνων» υπουργών που «κρύβονται» και για το αν το σχόλιο αυτό είχε αποδέκτη τον Νίκο Δένδια (με αφορμή το επεισόδιο με τον Δ. Καιρίδη).

Ο Γεωργιάδης… δεν διέψευσε, αλλά είπε πως θα ήταν άδικο να μιλήσει μόνο για τον υπ. Αμυνας. Μάλιστα, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, είπε πως αν ο πρωθυπουργός αποφάσιζε να διώξει τους… άφωνους, τότε θα είχε μείνει με 5 υπουργούς!

«Υπάρχει μια πραγματικότητα παραταξιακή που εμένα με ενοχλεί, αλλά έχω συμβιβαστεί με την ύπαρξή της. Η οποία είναι ότι όταν έχει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτοί που βγαίνουμε στα Μέσα και υφιστάμεθα το πολιτικό κόστος είμαστε συγκεκριμένοι. Υπάρχουν γενικώς στην πολιτική κάποιοι που εκτιμούν την διάθεση του προσωπικού τους πολιτικού προφίλ και κεφαλαίου σημαντικότερη από τις παρατάξεις τους και τις κυβερνήσεις τους» είπε αρχικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αυτό αφορά τον Ν. Δένδια.

«Αυτό δεν το λέω για τον κ. Δένδια, είναι ένα πιο γενικό φαινόμενο. Αν το συγκεκριμενοποιούσα στον κ. Δένδια θα ήμουν πολύ άδικος μαζί του. Τι να κάνει όμως ο Μητσοτάκης, να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο υπουργικό Συμβούλιο» απάντησε χαρακτηριστικά.

