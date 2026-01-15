search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.01.2026 12:28

Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας» (Video)

elena-rapti-new

Στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν τα τελευταία δύο χρόνια με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπρατάκο αναφέρθηκε η Έλενα Ράπτη, επισημαίνοντας ότι οι δυσκολίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι δυο τους να έρθουν ακόμα πιο κοντά.

Καλεσμένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο «Happy Day», η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε κάποιες επεμβάσεις, υπογραμμίζοντας πως, πλέον, οι δυσάρεστες αυτές περιπέτειες ανήκουν στο παρελθόν.

«Τα τελευταία δυο χρόνια δοκιμαστήκαμε και οι δυο σε θέματα υγείας, αλλά δόξα τω Θεώ τα ξεπεράσαμε. Κάθε σπίτι έχει τα δικά του, που τα αντιμετωπίζει και τα ξεπερνάει. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε κάποιες επεμβάσεις. Όλα ξεπεράστηκαν. Όλα αντιμετωπίστηκαν. Καθένας που χρειάζεται να βρεθεί σε μια πρόκληση, σε μια δοκιμασία, είναι σημαντικό να έχει τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του. Εμείς είχαμε ο ένας τον άλλον κι έτσι τα ξεπεράσαμε όλα. Προχωράμε με πολλή αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι αυτές οι δυσκολίες σε φέρνουν πιο κοντά με τον άνθρωπό σου. Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με τον σύζυγό μου, κύλησαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ όμορφα, θαρρείς και ήταν να γίνουν» είπε αρχικά.

«Μέσα σε αυτή τη ροή των πραγμάτων, προέκυψαν και δυσκολίες που ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου είναι το στήριγμά μου, είναι ο άνθρωπός μου που τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον θαυμάζω. Είχα κι εγώ την ευκαιρία στις δικές του δυσκολίες να τον φροντίσω, κι εκείνος να είναι δίπλα μου. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που θα νιώθουμε ασφάλεια και να μοιραζόμαστε τις χαρές, τις δυσκολίες και να προχωράμε» πρόσθεσε.

