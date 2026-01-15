search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 19:21

«Ενδιαφέρουσες» βλέπει τις κινήσεις Καρυστιανού και Τσίπρα ο Αποστολάκης – «Σφίγγα» για το κόμμα με το οποίο θα κατέβει

15.01.2026 19:21
APOSTOLAKIS NEW

Θα είναι υποψήφιος ο Ευάγγελος Αποστολάκης στις επόμενες εκλογές, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο πρώην υπουργός, ανεξάρτητος βουλευτής και επίτημος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει με ποιο κόμμα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σχολίασε τα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «και τα δύο έχουν ενδιαφέρον», αν και ο ίδιος κοιτάζει εδώ και αρκετούς μήνες προς… Χαριλάου Τρικούπη μεριά.

«Το πρώτο με τον Τσίπρα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις κλπ.Το άλλο αφορά μια παρουσία, την κυρία Καρυστιανού, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά στον τομέα με τον οποίο ασχολήθηκε, προσπάθησε να δικαιωθεί και να δικαιώσει και όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ξέρει πολύ καλά ότι η διάσταση που πήρε όλη αυτή η υπόθεση έχει την υπογραφή της Μαρίας Καρυστιανού. «Αν δεν ήταν εκείνη, ενδεχομένως η υπόθεση των Τεμπών να είχε μια άλλη εξέλιξη», συμπλήρωσε.

«Επειδή όμως αυτή που αποφασίζει είναι η κοινωνία και οι ψηφοφόροι, πρέπει να δούμε πως θα σταθούν αυτά», ανέφερε.

