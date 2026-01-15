To γεύμα του Μητσοτάκη με τον σύμβουλο του Τραμπ και έμπιστό του στη FED και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γεύμα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Στίβεν Μίραν, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οικονομικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Το γεύμα… πρόδωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.
«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το διοικητικό μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Μίραν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».
Σύμφωνα μάλιστα με την πρέσβη, το μενού περιλάμβανε την… οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.
