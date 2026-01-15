To γεύμα του Μητσοτάκη με τον σύμβουλο του Τραμπ και έμπιστό του στη FED και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Γεύμα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Στίβεν Μίραν, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οικονομικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το γεύμα… πρόδωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το διοικητικό μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Μίραν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».

It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026

Σύμφωνα μάλιστα με την πρέσβη, το μενού περιλάμβανε την… οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

«Ενδιαφέρουσες» βλέπει τις κινήσεις Καρυστιανού και Τσίπρα ο Αποστολάκης – «Σφίγγα» για το κόμμα με το οποίο θα κατέβει

Μπορεί να πολιτευτώ κι εγώ, λέει τώρα ο Πλακιάς

Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black