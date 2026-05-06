Λεχαινά: Νεκρός 37χρονος, κατέρρευσε εν ώρα εργασίας

Ένας άνδρας μόλις 37 ετών πέθανε ξαφνικά χθες κατά τη διάρκεια της εργασίας του βυθίζοντας στη θλίψη Πάτρα και Λεχαινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 37χρονος άνδρας βρισκόταν στη δουλειά του, σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά, έχοντας ταξιδέψει νωρίτερα από την Αχαΐα, όταν κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Παρά την κινητοποίηση, ο 37χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ο άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών και είχε καταγωγή από το Σούλι Πατρών.

