Η περίεργη λογική της Διαμαντοπούλου για τις συνεδριακές αποφάσεις

Στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η εσωκομματική μάχη για τα μεγάλα διακυβεύματα αρχίζει να φουντώνει.

Και έχει ενδιαφέρον το πώς τοποθετούνται οι κορυφαίοι παράγοντες, καθώς θα κριθεί η ατζέντα και η σημασία του συνεδρίου.

Υποτίθεται βέβαια ότι τα συνέδρια των κομμάτων όταν λαμβάνουν αποφάσεις και τις εννοούν και τις σέβονται.

Υπό αυτή την έννοια είναι μάλλον περίεργο το επιχείρημα με το οποίο η Άννα Διαμαντοπούλου απορρίπτει την πρόταση του Χάρη Δούκα για έγκριση ψηφίσματος από το συνέδριο, με το οποίο θα αποκλείεται η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Η πολύπειρη Άννα είπε το εξής παράδοξο για λειτουργία (κανονικού) κόμματος:

«Ένα ψήφισμα, με την ίδια λογική που το λέμε και δεν μπορεί να γίνει, και ένα ψήφισμα μπορεί να ειπωθεί και να μην γίνει».

Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσει κάτι το συνέδριο, αλλά στη συνέχεια η ηγεσία να κάνει το… αντίθετο! Σαν να λέει ότι δεν έχει σημασία τι θα πει το συνέδριο, ούτε το λαμβάνει και σοβαρά – ωραία αντίληψη αυτή για τα συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ!

Διότι άλλο να λες διαφωνώ με μία πρόταση, που είναι μία πολιτική τοποθέτηση και άλλο να λες ότι δεν έχουν καμία σημασία οι αποφάσεις των οργάνων, ακόμα και του συνεδρίου…

ΥΓ: Εκτός εάν η Διαμαντοπούλου εννοεί ότι ακόμα και απόφαση να πάρει το συνέδριο κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να προστρέξουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα με τη δεξιά.

