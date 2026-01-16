Σπύρος Μπιμπίλας: «Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε» (Video)

Στα σενάρια που τον θέλουν να παραιτείται από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ψεύδη.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, καθώς «η πολιτική μάλλον δεν του ταίριαξε».

«Γράφτηκε κάπου “παραιτούμαι, φεύγω”, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Τελευταία ακούω σε εκπομπές τόσα ψεύδη, ρωτήστε καλύτερα εμένα. Ποιος είπε ότι παραιτούμαι; Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλος της θητείας, όποτε λήξει. Γιατί μπορεί να λήξει και νωρίτερα» είπε χαρακτηριστικά, καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno», προσθέτοντας:

«Δεν θα ξανασχοληθώ με το κομμάτι να γίνω Βουλευτής. Εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με χρειαστεί σε κάτι άλλο, θα το κάνω. Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στη Βουλή».

Αναφερόμενος στα νέα κόμματα που αναμένεται να δημιουργηθούν, εξέφρασε την αντίθεσή του, επισημαίνοντας ότι σε μια «διαλυμένη» -όπως είπε- Αριστερά, που σκοπό έχει να «διώξει την κυβέρνηση», αυτό που χρειάζεται είναι ένωση και όχι «πανσπερμία κομμάτων».

«Αυτή η πανσπερμία κομμάτων δεν βοηθά τον ελληνικό λαό. Υπάρχει κενό, αλλά υπάρχει και μια Αριστερά η οποία είναι πλήρως διαλυμένη και καλά θα έκανε να κάτσει σε ένα τραπέζι, αφού όλοι μαζί θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, γιατί για να φύγει μια κυβέρνηση πρέπει να ενωθείς, όχι να κάνεις συνέχεια κι άλλα κόμματα. Εμένα ας πούμε η κίνηση του Τσίπρα μου φαίνεται εντελώς γελοία. Δεν μπορείς να φεύγεις από ένα κόμμα το οποίο το στήριξες και σε στήριξε και μετά αυτοί που είναι ακόμα βουλευτές αυτού του κόμματος να έρχονται παρακαλώντας για να μπουν σε ένα άλλο κόμμα που εσύ θα δημιουργήσεις… εμένα όλο αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά απογοητευτικό και είναι ένας από τους λόγους που ισχυροποιεί την απόφασή μου να μην κατεβώ ξανά σε εκλογές. Πιστεύω ότι όταν θα υπάρξει το κόμμα της Καρυστιανού, ασφαλώς και θα αρχίσει να συνομιλεί και με άλλους γιατί ένας ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι που είναι τόσοι πολλοί και διαφορετικοί. Και αυτό νομίζω ότι φέρνει απογοήτευση στον κόσμο γιατί ακούω συνέχεια ανθρώπους να λένε τώρα, πια, δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Και από τους δεξιούς και από τους αριστερούς. Είναι ομοειδή κόμματα που παρατάσσονται μεταξύ τους κι αυτό δεν κάνει καλό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

