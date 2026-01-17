search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 13:13

Θερμή υποδοχή για Τσίπρα, ίδιο σκηνικό η Ιθάκη

17.01.2026 13:13
tsipras_main

Με σκηνές από τα παλιά, αλλά και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη», ξεκίνησε η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Κόσμος πολύς και θερμά υποδέχθηκε τον πρώην πρωθυπουργό και έξω και μέσα στην αίθουσα.

Το σκηνικό δομικά ίδιο με τις εκδηλώσεις στο Παλλάς της Αθήνας, αλλά και στην Πάτρα: Μία μεγάλη, επιβλητική οθόνη, ένα πόντιουμ και οι ομιλητές, που προηγούνται του πρώην πρωθυπουργού καθισμένοι στο χώρο της σκηνής, με τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σειρά της πλατείας, έχοντας δίπλα του την Μπέττυ Μπαζιάνα να παρακολουθεί με ενδιαφέρον και συχνά να συμφωνεί με νεύματα και χαμόγελα στα όσα εκφωνούνται.

Το ενδιαφέρον που επισημάνθηκε για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης πάντως ήταν ότι παρά το τσουχτερό κρύο, οι άνθρωποι παρέμεναν έξω από το κτήριο να ακούσουν και να συμμετάσχουν με αυτό τον τρόπο στο γεγονός.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω και γω για τα Τέμπη, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας»

«Σας αγαπώ»: Ο Άδωνις, η καρδούλα και η γυναίκα που «κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς» (Video)

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη – Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

xasapopoulos
MEDIA

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

marinakis-3434
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Αν σκεφτούν να κλείσουν ξανά τους δρόμους θα εφαρμοστεί ο νόμος» – «Τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν»

vrefos
ΥΓΕΙΑ

Ανακαλύφθηκε σπάνια μορφή διαβήτη σε νεογνά

de-gres-santal
LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες: Το συγκινητικό αντίο στην θεία του πριγκίπισσα Ειρήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:22
aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

xasapopoulos
MEDIA

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

marinakis-3434
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Αν σκεφτούν να κλείσουν ξανά τους δρόμους θα εφαρμοστεί ο νόμος» – «Τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν»

1 / 3