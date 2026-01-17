Θερμή υποδοχή για Τσίπρα, ίδιο σκηνικό η Ιθάκη

Με σκηνές από τα παλιά, αλλά και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη», ξεκίνησε η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.

Κόσμος πολύς και θερμά υποδέχθηκε τον πρώην πρωθυπουργό και έξω και μέσα στην αίθουσα.

Το σκηνικό δομικά ίδιο με τις εκδηλώσεις στο Παλλάς της Αθήνας, αλλά και στην Πάτρα: Μία μεγάλη, επιβλητική οθόνη, ένα πόντιουμ και οι ομιλητές, που προηγούνται του πρώην πρωθυπουργού καθισμένοι στο χώρο της σκηνής, με τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σειρά της πλατείας, έχοντας δίπλα του την Μπέττυ Μπαζιάνα να παρακολουθεί με ενδιαφέρον και συχνά να συμφωνεί με νεύματα και χαμόγελα στα όσα εκφωνούνται.

Το ενδιαφέρον που επισημάνθηκε για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης πάντως ήταν ότι παρά το τσουχτερό κρύο, οι άνθρωποι παρέμεναν έξω από το κτήριο να ακούσουν και να συμμετάσχουν με αυτό τον τρόπο στο γεγονός.

