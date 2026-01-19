Η Καρυστιανού, τα εικονίσματα και η… κριτική από τη ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολόκληρη συνέντευξη έσωσε η Μαρία Καρυστιανού στο down town της Κύπρου, αλλά η προσοχή δεν στράφηκε σε αυτά που είπε. Επικεντρώθηκε στη… φωτογράφηση. Και μάλιστα όχι ακριβώς στην εικόνα της Καρυστιανού, αλλά στα… εικονίσματα, που λειτουργούσαν ως ένα ιδιότυπο (μάλλον επιλεγμένο) φόντο.
Βλέπετε, η φωτογράφηση έγινε στο γραφείο της δικηγόρου, στενής συνεργάτιδας της Καρυστιανού και άλλοτε υποψήφιας με τη ΝΙΚΗ, Μαρίας Γρατσία.
Και βέβαια, στο γραφείο της Γρατσία ήταν λογικό να υπάρχουν εικονίσματα – η ΝΙΚΗ, από την οποία πάντως έχει αποχωρήσει, είναι κόμμα με αμιγώς θρησκευτικό χαρακτήρα.
Πού είναι το θέμα; Επέκριναν την Καρυστιανού ότι επίτηδες εμφανίζει ένα «θρησκευτικό» προφίλ.
Ως εδώ έχει μία λογική – δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, αλλά έχει λογική – η επισήμανση.
Το πρόβλημα ξεκινάει όμως όταν αυτή την επισήμανση/κριτική την κάνουν κυρίως από τη ΝΔ. Φανερώνοντας μία τεράστια υποκρισία: Υπάρχει άρα φωτογράφηση σε γραφείο ή σπίτι, πολιτικού της ΝΔ (της… κανονικής, της δεξιάς ΝΔ, όχι της… πασοκικής), χωρίς να εμφανίζεται κάποια εικόνα;
Ο ευρών αμειφθήσεται…
