Τα… γονίδια μίλησαν: Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε κοπή πίτας (video)

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε την… έκπληξη στην εκδήλωση κοπής της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ σε μαγαζί στου Ψυρρή.

Ο πρόεδρος του κόμματος πήρε το μικρόφωνο και ξεκίνησε το τραγούδι αντί ομιλίας, αιφνιδιάζοντας τους πάντες και μάλιστα ευχάριστα καθώς όπως φάνηκε, κάτι… έχει πάρει από τη φωνή του αδελφού του.

Ενθουσιάστηκε δε τόσο, που είπε και δεύτερο τραγούδι.

