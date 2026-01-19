search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 21:57

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

19.01.2026 21:57
Megaro-Maximou

Σε μία απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε ο Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή Face to Face στο κανάλι των «Νέων». 

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας για τις δωρεές της οικογένειας Γερουλάνου στο ελληνικό κράτος, αποκάλυψε ότι και το Μέγαρο Μαξίμου άνηκε σε θείους του. 

«Όταν έγινα υπουργός το έγραψε κάποιος. Πήγα στη μάνα μου και της λέω “ ρε μάνα κοίτα τι βλακείες γράφουν” και λέει η μάνα μου “νομίζω ότι ήταν μιας θείας», είπε χαρακτηριστικά.

Ψάχνοντας λίγο περισσότερο την ιστορία, έμαθε ότι το Μέγαρο Μαξίμου «Ήταν περιουσία των Λόντων, που είναι μέρος της οικογένειας. Έβγαλαν μία τιμή πολύ μεγάλη και ο Ανδρέας Λόντος το έδωσε σε μισή τιμή για φιλοξενία ξένων».

