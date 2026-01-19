search
19.01.2026 16:46

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι η ταφή της (photos)

19.01.2026 16:46
prigkipissa-eirini_1901_1920-1080_new
credit: Twitter/@CasaReal

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Τατόι η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 83 ετών.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ετάφη στα βασιλικά μνήματα στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το Παλάτι της Ισπανίας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το Τατόι.

Τα ανίψια της πριγκίπισσας Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες παρευρέθηκαν στην κηδεία και στη συνέχεια στην ταφή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Ντε Γκρες εξήγησε τους λόγους που τρία από τα μέλη της οικογένειάς του δεν εμφανίστηκαν στην ταφή.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της […] Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H οικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος. 

