Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι η ταφή της (photos)

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Τατόι η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 83 ετών.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ετάφη στα βασιλικά μνήματα στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το Παλάτι της Ισπανίας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το Τατόι.

Ceremonia de sepelio de la Princesa Irene de Grecia en el Cementerio Real del Palacio de Tatoi.



Τα ανίψια της πριγκίπισσας Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες παρευρέθηκαν στην κηδεία και στη συνέχεια στην ταφή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Ντε Γκρες εξήγησε τους λόγους που τρία από τα μέλη της οικογένειάς του δεν εμφανίστηκαν στην ταφή.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της […] Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H οικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος.

