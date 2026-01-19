Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι η ταφή της (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Τατόι η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 83 ετών.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη ετάφη στα βασιλικά μνήματα στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.
Το Παλάτι της Ισπανίας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το Τατόι.
Τα ανίψια της πριγκίπισσας Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες παρευρέθηκαν στην κηδεία και στη συνέχεια στην ταφή.
Σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Ντε Γκρες εξήγησε τους λόγους που τρία από τα μέλη της οικογένειάς του δεν εμφανίστηκαν στην ταφή.
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της […] Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H οικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος.
Διαβάστε επίσης:
«Πυρά» Δεληβοριά σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»
Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση – Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι
«Ποτέ δεν ασκήσαμε βία στο παιδί, δεν ήρθαμε στην Ελλάδα να κρυφτούμε», λένε οι γονείς της 16χρονης Λόρας που αγνοείται
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.