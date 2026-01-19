search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

19.01.2026 16:28

Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση – Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

19.01.2026 16:28
tzoumerka

Στα δύο έχει χωριστεί η γη στη Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούνε περίεργους θορύβους από το υπέδαφος. Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Κλιμάκιο γεωλόγων μεταβαίνει στην περιοχή

Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

1 / 3