Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση – Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

Στα δύο έχει χωριστεί η γη στη Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούνε περίεργους θορύβους από το υπέδαφος. Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Κλιμάκιο γεωλόγων μεταβαίνει στην περιοχή

Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να τελειώσει μια περίοδος μεγάλης έντασης – Έξω από το Μαξίμου ο Ανεστίδης

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Τσατραφύλλιας: Έρχεται επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό την Τρίτη, θα φτάσουν τα 120χλμ/ω οι ριπές των ανέμων