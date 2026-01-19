Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση – Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στα δύο έχει χωριστεί η γη στη Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.
Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται.
Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούνε περίεργους θορύβους από το υπέδαφος. Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.
Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.
Διαβάστε επίσης
Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να τελειώσει μια περίοδος μεγάλης έντασης – Έξω από το Μαξίμου ο Ανεστίδης
Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης
Τσατραφύλλιας: Έρχεται επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό την Τρίτη, θα φτάσουν τα 120χλμ/ω οι ριπές των ανέμων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.