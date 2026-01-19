Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, που βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του το περασμένο Σάββατο, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας Αγρινίου.

Είχε προηγηθεί διένεξη μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλική σχέση.

Ο 44χρονος στην κατάθεσή του υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

«Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 44χρονου ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του 44χρονου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί του περασμένου Σαββάτου, στο καφενείο του χωριού.

Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.

Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή.

Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τραυματιστεί θανάσιμα.

