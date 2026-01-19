search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 12:05

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

19.01.2026 12:05
agrinio_press

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, που βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του το περασμένο Σάββατο, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας Αγρινίου.

Είχε προηγηθεί διένεξη μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλική σχέση. 

Ο 44χρονος στην κατάθεσή του υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

«Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 44χρονου ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του 44χρονου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί του περασμένου Σαββάτου, στο καφενείο του χωριού.

Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.

Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή.

Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. 

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τραυματιστεί θανάσιμα.

Διαβάστε επίσης

Μικρολίμανο: Ληστεία με… μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έφυγε με 12.000 ο δράστης

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diatitis new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προπονητής κατηγορείται για επίθεση σε γυναίκα διαιτητή

1736867417-12-2-polestar-4-26-overview-gallery-d
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θα καταργηθεί το πίσω τζάμι στα αυτοκίνητα;

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

troxaio_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Μόλις 16 ετών ο οδηγός που σκοτώθηκε στο τροχαίο τα ξημερώματα

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:15
diatitis new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προπονητής κατηγορείται για επίθεση σε γυναίκα διαιτητή

1736867417-12-2-polestar-4-26-overview-gallery-d
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θα καταργηθεί το πίσω τζάμι στα αυτοκίνητα;

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

1 / 3