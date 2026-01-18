search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 18:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 17:08

Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

18.01.2026 17:08
agrinio_dolofonia

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (21/1) έλαβε, σήμερα (18/1), από τον αρμόδιο εισαγγελέα ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο δράστης προφυλακίστηκε και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεων σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, το έγκλημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/1) σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία, όταν ο δράστης πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, με την Αστυνομία να αποδίδει το κίνητρο σε ερωτική αντιζηλία και τις Αρχές να φοβούνται πλέον το ενδεχόμενο αντιποίνων. Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα στο θύμα και στην κατάθεσή του περιέγραψε τη στιγμή του φονικού με τον δικό του τρόπο.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι είδε τον 50χρονο να τον σημαδεύει μέσα από το όχημά του και ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε, επιλέγοντας να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τόνισε: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η αιτία της τραγωδίας φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία που σχετίζεται με τη σύζυγο του κοινοτάρχη. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι η γυναίκα του θύματος είχε αναπτύξει μαζί του εξωσυζυγική σχέση και είχε φύγει από το σπίτι της για να μείνει στην Πάτρα. Ωστόσο, πρόσφατα αποφάσισε να επιστρέψει στον σύζυγό της και να τα βρει ξανά μαζί του, γεγονός που προκάλεσε την ένταση.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συνθέτουν το προφίλ δύο ανθρώπων που για πολλά χρόνια διατηρούσαν στενούς φιλικούς δεσμούς. Παρ’ όλα αυτά, κατά τον τελευταίο χρόνο η σχέση τους είχε οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη με συχνούς και έντονους καβγάδες.

Διαβάστε επίσης:

Λήμνος: Τραγικός θάνατος 20χρονου που έπεσε από 200 μέτρα στη θάλασσα με τη μηχανή

Τρόμος στο Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του πήραν το όχημα

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Σάρωσαν» ξωκκλήσια και ποιμνιοστάσια, στη «μάχη» και μοτοσικλετιστές – Τι δηλώνει η μητέρα του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

perama
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Οργή κατοίκων για τη φωτιά κοντά στα καζάνια καυσίμων – Τα παράπονα για το 112 και η έλλειψη σχεδίου απομάκρυνσης

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγωσαν» οι ηγέτες κρατών με το «εισιτήριο» του 1 δισ. που θέλει ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Υπονομεύει το έργο του ΟΗΕ»

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 18:09
OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

perama
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Οργή κατοίκων για τη φωτιά κοντά στα καζάνια καυσίμων – Τα παράπονα για το 112 και η έλλειψη σχεδίου απομάκρυνσης

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά

1 / 3