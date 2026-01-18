Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (21/1) έλαβε, σήμερα (18/1), από τον αρμόδιο εισαγγελέα ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο δράστης προφυλακίστηκε και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεων σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, το έγκλημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/1) σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία, όταν ο δράστης πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, με την Αστυνομία να αποδίδει το κίνητρο σε ερωτική αντιζηλία και τις Αρχές να φοβούνται πλέον το ενδεχόμενο αντιποίνων. Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα στο θύμα και στην κατάθεσή του περιέγραψε τη στιγμή του φονικού με τον δικό του τρόπο.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι είδε τον 50χρονο να τον σημαδεύει μέσα από το όχημά του και ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε, επιλέγοντας να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τόνισε: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η αιτία της τραγωδίας φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία που σχετίζεται με τη σύζυγο του κοινοτάρχη. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι η γυναίκα του θύματος είχε αναπτύξει μαζί του εξωσυζυγική σχέση και είχε φύγει από το σπίτι της για να μείνει στην Πάτρα. Ωστόσο, πρόσφατα αποφάσισε να επιστρέψει στον σύζυγό της και να τα βρει ξανά μαζί του, γεγονός που προκάλεσε την ένταση.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συνθέτουν το προφίλ δύο ανθρώπων που για πολλά χρόνια διατηρούσαν στενούς φιλικούς δεσμούς. Παρ’ όλα αυτά, κατά τον τελευταίο χρόνο η σχέση τους είχε οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη με συχνούς και έντονους καβγάδες.

Διαβάστε επίσης:

Λήμνος: Τραγικός θάνατος 20χρονου που έπεσε από 200 μέτρα στη θάλασσα με τη μηχανή

Τρόμος στο Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του πήραν το όχημα

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Σάρωσαν» ξωκκλήσια και ποιμνιοστάσια, στη «μάχη» και μοτοσικλετιστές – Τι δηλώνει η μητέρα του (Video)