Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» – Στον εισαγγελέα ο 44χρονος δράστης (Video)

Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Το κίνητρο: Τι είπε στις Αρχές ο καθ΄ ομολογίαν δράστης

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ερωτική αντιζηλία μεταξύ εξαιτίας της συζύγου του κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για το Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα Όπως υποστήριξε η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Το κίνητρο: Τι λένε μαρτυρίες κατοίκων

Πάντως, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

