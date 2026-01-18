Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι 25χρονο στην Αριστοτέλους

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 22χρονος αλλοδαπός, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18-01-2026) στην περιοχή της Αριστοτέλους, ο 22χρονος, για άγνωστη αιτία, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο λαιμό και στο κεφάλι 25χρονο αλλοδαπό. Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο παθών μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα και οκτώ (8) ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως.

