Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Αγριο έγκλημα έχει συγκλονίσει την Αιτωλοακαρνανία καθώς το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο 51χρονος πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενός 44χρονου που του είχε στήσει καρτέρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το agrinionews, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται να ακολούθησε με το δικό του όχημα.

Στο σημείο αυτό φέρεται ο 44χρονος να αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

«Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε σε τοπικά Μέσα, ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε για να στηρίξει την οικογένειά του, με μία μάνα και έναν αδερφό που τον είχαν ανάγκη. «Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάνε», λένε φίλοι και συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

