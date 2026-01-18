search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 11:18

Δολοφονία στην Πάφο: 30χρονος σκότωσε τον 41χρονο θείο του με αφορμή έναν καυγά στο TikTok

18.01.2026 11:18
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

O 30χρονος δράστης της δολοφονίας στην Πέγεια της Πάφου φαίνεται πως ήταν ανιψιός του 41χρονου που δολοφόνησε και τις προηγούμενες ημέρες οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων στο TikTok.

Ο 41χρονος θείος πήρε μερικούς φίλους του από την Λεμεσό και πήγαν στην Πέγεια για να λύσουν τις διαφορές τους με τον 30χρονο ανιψιό. Πριν από τα μαχαιρώματα, ο 30χρονος δράστης όταν είδε τον θείο του με τέσσερις ακόμα άντρες απέναντι του, φέρεται να μπήκε στο αυτοκίνητο και να προσπάθησε να τους χτυπήσει. Κατάφερε να ρίξει τον έναν κάτω και να τον σύρει στον δρόμο προκαλώντας του εγκαύματα από την τριβή. Μετά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον θείο του.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής με το μαχαίρι υπήρχε αυτοκίνητο με ζημιές στο μπροστινό μέρος και σπασμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, από περιπολικό της αστυνομίας, εντοπίστηκε αυτοκίνητο με πέντε άτομα. Ο ένας ήταν τραυματισμένος με μαχαίρι και μεταφέρθηκε, με συνοδεία, στο Νοσοκομείο Πάφου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαινε και 28χρονος με εκδορές και εγκαύματα τριβής, που κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η μετακίνηση από την Λεμεσό στην Πάφο δεν ήταν τυχαία. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις προκύπτει πως ο 41χρονος Βούλγαρος, μαζί με τους άλλους τέσσερις, είχαν συνεννοηθεί με τον 30χρονο, να λύσουν τις διαφορές τους. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε φόνο.

Ο 30χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, που εστιάζει στο ιστορικό της διαφοράς και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Σε παράλληλες πληροφορίες γίνεται λόγος για διαδικασία προσωποκράτησης, με τις Αρχές να ζητούν πολυήμερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Διαβάστε επίσης:

Πέραμα: «Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε να τινάξει στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο» – SOS από τον δήμαρχο

Παραβατικότητα ανηλίκων: Τι κρύβεται πίσω από την έκρηξη βίας

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καζάνια Περάματος – «Aπό σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», λέει ο δήμαρχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

1 / 3